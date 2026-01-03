തൃശൂർ: മറ്റത്തൂരിൽ വിമതർ അനുനയത്തിലേക്ക്; ബിജെപി പിന്തുണയോടെ ജയിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജിവയ്ക്കും.
Also Read: ചൊവ്വന്നൂരിലും മറ്റത്തൂരിലും നടപടിയുമായി കോണ്ഗ്രസ്; മറ്റത്തൂരിൽ പാർട്ടി പുറത്താക്കിയത് 10 പേരെ
പാർട്ടി തീരുമാനത്തിന് വഴങ്ങുമെന്ന് ടിഎം ചന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് സ്വതന്ത്ര ആയതിനാൽ പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. കൂറ് മാറിയവരുമായി റോജി എം ജോൺ എംഎൽഎ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പരിഹാരമുണ്ടായത്.
ഇതിനിടയിൽ പാർട്ടി തീരുമാനത്തിന് വഴങ്ങുമെന്ന് കൂറുമാറിയവരുടെ നേതാവ് ചന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റത്തൂരിൽ തെറ്റു തിരുത്തുന്നത് നല്ല കാര്യമെന്ന് ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ ജോസഫ് ടാജറ്റ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നിലപാട് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വർഗീയ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണ വേണ്ടെന്നും തെറ്റു തിരുത്തിയാൽ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്നും ജോസഫ് ടാജറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ തെറ്റു തിരുത്താൻ സിപിഎം തയാറുണ്ടോയെന്നും വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സി.പി.എം ഒഴിയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
