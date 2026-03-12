Elephant Attack: വനംവകുപ്പ് വാച്ചർ കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു; സംഭവം ചിമ്മിനി ഉൾവനത്തിൽ ഫയർലൈൻ ജോലിക്കിടെ

തൃശൂർ: തൃശൂർ ചിമ്മിനി ഉൾക്കാട്ടിൽ ഫയർലൈൻ ജോലിക്കിടെ കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ വനംവകുപ്പ് വാച്ചർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എച്ചിപ്പാറ ഉന്നതിയിലെ മലയൻ വീട്ടിൽ കുമാർ (42) ആണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മംഗലം ഡാം - ചിമ്മിനി ഡാം അതിർത്തി മേഖലയായ ഒളകര കവയിൽ വച്ചാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
കാട്ടുതീ തടയുന്നതിനായുള്ള ഫയർലൈൻ നിർമ്മാണത്തിനായി അളവെടുക്കാൻ പോയ ആറംഗ സംഘത്തിന് നേരെയാണ് പിടിയാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പെട്ടെന്ന് ആനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ട സംഘാംഗങ്ങൾ ചിതറിയോടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം സംഘം തിരികെ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് കുമാറിനെ ആന ആക്രമിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ ബിന്നി, ശ്രീജിത്ത്, വാച്ചർമാരായ ഫാരിസ്, വിബിൻ, അനീഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഉടൻ തന്നെ കുമാറിനെ വനത്തിന് പുറത്തെത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് വേലൂപ്പാടത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
