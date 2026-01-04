തൃശൂർ: തൃശൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് പാർക്കിംഗ് ഷെഡ്ഡിൽ തീപിടിത്തം. റെയിൽവെ പാർക്കിംഗിലുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ബൈക്കുകൾ കത്തിനശിച്ചു. സമീപത്ത് നിന്ന മരത്തിലും തീപടർന്നതായാണ് വിവരം. തൃശൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനടുത്തുള്ള പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടിലാണ് അഗ്നിബാധയുണ്ടായത്. രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ്.
