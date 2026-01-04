English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Thrissur Railway Station Fire: തൃശൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലെ പാർക്കിം​ഗ് സ്ലോട്ടിൽ വന്‍ തീപിടിത്തം; നിരവധി ബൈക്കുകൾ കത്തിനശിച്ചു

Thrissur Railway Station Fire: തൃശൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലെ പാർക്കിം​ഗ് സ്ലോട്ടിൽ വന്‍ തീപിടിത്തം; നിരവധി ബൈക്കുകൾ കത്തിനശിച്ചു

500ൽ അധികം ബൈക്കുകൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായാണ് വിവരം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 4, 2026, 07:21 AM IST
  • സമീപത്ത് നിന്ന മരത്തിലും തീപടർന്നതായാണ് വിവരം.
  • തൃശൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനടുത്തുള്ള പാർക്കിം​ഗ് സ്ലോട്ടിലാണ് അ​ഗ്നിബാധയുണ്ടായത്.

Thrissur Railway Station Fire: തൃശൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ വന്‍ തീപിടിത്തം; നിരവധി ബൈക്കുകൾ കത്തിനശിച്ചു

തൃശൂർ: തൃശൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ പാർക്കിം​ഗ് ഷെഡ്ഡിൽ തീപിടിത്തം. റെയിൽവെ പാർക്കിം​ഗിലുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ബൈക്കുകൾ കത്തിനശിച്ചു. സമീപത്ത് നിന്ന മരത്തിലും തീപടർന്നതായാണ് വിവരം. തൃശൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനടുത്തുള്ള പാർക്കിം​ഗ് സ്ലോട്ടിലാണ് അ​ഗ്നിബാധയുണ്ടായത്. രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Fire accidentThrissurThrissur railway stationഅ​ഗ്നിബാധതീപിടിത്തം

