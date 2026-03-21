English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Thrissur News: ഏഴാമത്തെ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി മരിച്ച സംഭവം; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

തൃശൂർ എടക്കഴിയൂർ സ്വദേശി മുഹ്സിനയ്ക്കാണ് ഏഴാമത്തെ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. അക്യുപങ്ചറിസ്റ്റായ ഭർത്താവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 21, 2026, 06:18 PM IST
  • മുഹ്സിനയുടെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇബ്രാഹിമിനെതിരെ ചാവക്കാട് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.
  • ദമ്പതികൾ വ്യാജ അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സാരീതികൾ പിന്തുടർന്നിരുന്നതായും, ഇത് കുട്ടിയുടെയും അമ്മയുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിയെന്നുമാണ് ആരോപണം.

തൃശൂർ: ഏഴാമത്തെ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് ഇബ്രാഹിം അറസ്റ്റിൽ. തൃശൂർ എടക്കഴിയൂർ സ്വദേശി മുഹ്സിന (37) യാണ് മരിച്ചത്. മുഹ്സിനയുടെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇബ്രാഹിമിനെതിരെ ചാവക്കാട് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 6നായിരുന്നു മുഹ്സിന പ്രസവിച്ചത്. വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു പ്രസവം. പ്രസവത്തിന് ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം കുഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ആറ് പ്രസവങ്ങളും ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. തുടർ ചികിത്സയോ കുട്ടികൾക്ക് കുത്തിവയ്പ്പോ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് മുഹ്സിനയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചത്. ഇവരുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ നേരത്തെ മിരിച്ചിരുന്നു. 

ഗർഭകാലത്തോ പ്രസവ സമയത്തോ മുഹ്സിനയ്ക്ക് കൃത്യമായ വൈദ്യസഹായം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം പരാതിപ്പെട്ടു. അറസ്റ്റിലായ ഇബ്രാഹിം അക്യുപങ്ചറിസ്റ്റാണ്. ദമ്പതികൾ വ്യാജ അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സാരീതികൾ പിന്തുടർന്നിരുന്നതായും, ഇത് കുട്ടിയുടെയും അമ്മയുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിയെന്നുമാണ് ആരോപണം. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Thrissur NewsWoman diedWoman Died after Childbirthതൃശൂർ

Trending News