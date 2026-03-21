Thrissur News: ഏഴാമത്തെ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി മരിച്ച സംഭവം; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

തൃശൂർ: ഏഴാമത്തെ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് ഇബ്രാഹിം അറസ്റ്റിൽ. തൃശൂർ എടക്കഴിയൂർ സ്വദേശി മുഹ്സിന (37) യാണ് മരിച്ചത്. മുഹ്സിനയുടെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇബ്രാഹിമിനെതിരെ ചാവക്കാട് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 6നായിരുന്നു മുഹ്സിന പ്രസവിച്ചത്. വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു പ്രസവം. പ്രസവത്തിന് ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം കുഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ആറ് പ്രസവങ്ങളും ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. തുടർ ചികിത്സയോ കുട്ടികൾക്ക് കുത്തിവയ്പ്പോ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് മുഹ്സിനയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചത്. ഇവരുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ നേരത്തെ മിരിച്ചിരുന്നു.
ഗർഭകാലത്തോ പ്രസവ സമയത്തോ മുഹ്സിനയ്ക്ക് കൃത്യമായ വൈദ്യസഹായം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം പരാതിപ്പെട്ടു. അറസ്റ്റിലായ ഇബ്രാഹിം അക്യുപങ്ചറിസ്റ്റാണ്. ദമ്പതികൾ വ്യാജ അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സാരീതികൾ പിന്തുടർന്നിരുന്നതായും, ഇത് കുട്ടിയുടെയും അമ്മയുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിയെന്നുമാണ് ആരോപണം.
