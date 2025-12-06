Kerala Local Body Elections 2025: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി തൃശ്ശൂർ-എറണാകുളം അതിർത്തിയിൽ അഞ്ചു ദിവസം ഡ്രൈഡേ

മാള: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി തൃശ്ശൂർ-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അതിർത്തിയിൽ അഞ്ചു ദിവസം ഡ്രൈഡേ. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പരിധിയുടെ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മദ്യവിൽപ്പന നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസ്; അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത് സ്വാഭാവിക നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ 9 നാണ്. 7 ന് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെയാണ് ഡ്രൈഡേ. ഡിസംബർ 11 ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തൃശ്ശൂര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വടക്കന് ജില്ലകളില് ഒന്പതിന് വൈകുന്നേരം ആറ് മുതല് വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ ഡ്രൈഡേയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളില് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അതിര്ത്തികളിലുള്ള മദ്യശാലകളും അടച്ചിടും.
Also Read: ശത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ സമസപ്തക യോഗം ഇവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്തിക്കുറിക്കും!
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൃശ്ശൂര് ജില്ലയിലെ 16 കള്ളുഷാപ്പുകളാണ് ഡ്രൈഡേ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പേരില് തുടര്ച്ചയായി അഞ്ചുദിവസം അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നത്. കള്ളുഷാപ്പുകള് തുടര്ച്ചയായി അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ടോഡി ആന്ഡ് അബ്കാരി മസ്ദൂര് സംഘ് പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.