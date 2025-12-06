Kerala Local Body Elections 2025: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി തൃശ്ശൂർ-എറണാകുളം അതിർത്തിയിൽ അഞ്ചു ദിവസം ഡ്രൈഡേ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ 16 കള്ളുഷാപ്പുകളാണ് ഡ്രൈഡേ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പേരില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചുദിവസം അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 6, 2025, 01:40 PM IST
  • വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പരിധിയുടെ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മദ്യവിൽപ്പന നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്

  1. Dry Day: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഡ്രൈ ഡേ; സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി

മാള: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി തൃശ്ശൂർ-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അതിർത്തിയിൽ അഞ്ചു ദിവസം ഡ്രൈഡേ.  വോട്ടെടുപ്പ്  നടക്കുന്ന പരിധിയുടെ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മദ്യവിൽപ്പന നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസ്; അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത് സ്വാഭാവിക നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ 9 നാണ്.  7 ന് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെയാണ് ഡ്രൈഡേ.   ഡിസംബർ 11 ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തൃശ്ശൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വടക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ ഒന്‍പതിന് വൈകുന്നേരം ആറ് മുതല്‍ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ ഡ്രൈഡേയാണ്‌. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അതിര്‍ത്തികളിലുള്ള മദ്യശാലകളും അടച്ചിടും.

Also Read: ശത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ സമസപ്തക യോഗം ഇവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്തിക്കുറിക്കും!

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ 16 കള്ളുഷാപ്പുകളാണ് ഡ്രൈഡേ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പേരില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചുദിവസം അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നത്. കള്ളുഷാപ്പുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ടോഡി ആന്‍ഡ് അബ്കാരി മസ്ദൂര്‍ സംഘ് പറഞ്ഞു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Dry dayKerala Local Body Elections 2025ErnakulamThrissur

