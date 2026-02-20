English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Vlogger Yadhu Arrest: വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡനം; പ്രമുഖ വ്ലോഗർ യദു ഗിരീഷ് പിടിയിൽ

മൂന്ന് പേരാണ് നിലവിൽ യദുവിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇയാൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ പരാതികൾ ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണം സംഘം അറിയിച്ചു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 20, 2026, 07:08 PM IST
  • മൂന്ന് യുവതികളുടെ പരാതിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാം വ്ളോ​ഗറായ യദുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ ഇത്തരത്തിൽ 15 യുവതികളെ പീഡിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

തൃശൂര്‍: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ വ്ളോഗർ യദു ഗിരീഷ് (38) അറസ്റ്റില്‍. തൃശൂര്‍ താന്ന്യം സ്വദേശിയാണ് യദു. മൂന്ന് യുവതികളുടെ പരാതിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാം വ്ളോ​ഗറായ യദുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ ഇത്തരത്തിൽ 15 യുവതികളെ പീഡിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. യദുവിനെതിരെ കൂടുതൽ പരാതികൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തൃശൂര്‍ ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു. യുവതികളുടെ നഗ്നവീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും ഇവരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയതായും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരവും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Vlogger Yadu GireeshArrestSexual Assault Caseയദു ഗിരീഷ് അറസ്റ്റ്വ്ലോഗർ യദു ഗിരീഷ്

