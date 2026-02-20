Vlogger Yadhu Arrest: വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡനം; പ്രമുഖ വ്ലോഗർ യദു ഗിരീഷ് പിടിയിൽ

തൃശൂര്: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയില് വ്ളോഗർ യദു ഗിരീഷ് (38) അറസ്റ്റില്. തൃശൂര് താന്ന്യം സ്വദേശിയാണ് യദു. മൂന്ന് യുവതികളുടെ പരാതിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വ്ളോഗറായ യദുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ ഇത്തരത്തിൽ 15 യുവതികളെ പീഡിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. യദുവിനെതിരെ കൂടുതൽ പരാതികൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തൃശൂര് ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് അറിയിച്ചു. യുവതികളുടെ നഗ്നവീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും ഇവരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയതായും പരാതിയില് പറയുന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരവും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.