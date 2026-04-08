Thrissur Kit Controversy: തൃശൂരിൽ വീണ്ടും 'കിറ്റ് വിവാദം'! അച്ചാർ കമ്പനിയിൽ റെയ്ഡ്, 750 കിറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു; സ്ഥാപനം ബിജെപി നേതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ?

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ വീണ്ടും ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിവാദം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമെന്നാണ് ആരോപണം. കാച്ചേരിയിലുള്ള ഒരു അച്ചാർ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏകദേശം 750 ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളാണ് പിടികൂടിയത്. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സ്ഥാപന ഉടമകളോട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനം ബിജെപി നേതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
രഹസ്യ വിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡും പോലീസും ചേർന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത്. വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനായി ബിജെപി തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളാമെന്നാണ് സിപിഎമ്മും സിപിഐയും ആരോപിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്രയധികം കിറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുരൂഹമാണെന്ന് എൽഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, സംഭവമറിഞ്ഞ് ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി കിറ്റുകൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സ്ഥാപന ഉടമകളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
