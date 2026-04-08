  • Thrissur Kit Controversy: തൃശൂരിൽ വീണ്ടും 'കിറ്റ് വിവാദം'! അച്ചാർ കമ്പനിയിൽ റെയ്ഡ്, 750 കിറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു; സ്ഥാപനം ബിജെപി നേതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ?

Thrissur Kit Controversy: തൃശൂരിൽ വീണ്ടും 'കിറ്റ് വിവാദം'! അച്ചാർ കമ്പനിയിൽ റെയ്ഡ്, 750 കിറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു; സ്ഥാപനം ബിജെപി നേതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ?

രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏകദേശം 750 ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളാണ് പിടികൂടിയത്

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 8, 2026, 06:13 PM IST
  • ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സ്ഥാപന ഉടമകളോട് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • സ്ഥാപനം ബിജെപി നേതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Kerala Assembly Election 2026: കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് പെൻഷൻ പണം; ആരോപണം നിഷേധിച്ച് വയോധിക; പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ഫ്ലയിം​ഗ് സ്ക്വാഡ്

Trending Photos

Kerala DL 47 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മിയിലൂടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL 47 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മിയിലൂടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?
6
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?
Kerala SS 514 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിൽ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lotteries Result
Kerala SS 514 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിൽ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Malavya Rajayogam 2026: ഏപ്രിൽ 19ന് ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്; മാളവ്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ
5
Malavya Rajayogam
Malavya Rajayogam 2026: ഏപ്രിൽ 19ന് ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്; മാളവ്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ
Thrissur Kit Controversy: തൃശൂരിൽ വീണ്ടും 'കിറ്റ് വിവാദം'! അച്ചാർ കമ്പനിയിൽ റെയ്ഡ്, 750 കിറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു; സ്ഥാപനം ബിജെപി നേതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ?

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ വീണ്ടും ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിവാദം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമെന്നാണ് ആരോപണം. കാച്ചേരിയിലുള്ള ഒരു അച്ചാർ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏകദേശം 750 ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളാണ് പിടികൂടിയത്. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സ്ഥാപന ഉടമകളോട് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനം ബിജെപി നേതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 

Also Read: Sobha Surendran: ആരോപണം ഉണ്ടയില്ലാ വെടി! വേട്ടയാടലെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ; കാർ തടഞ്ഞത് അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചതിന്...

രഹസ്യ വിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡും പോലീസും ചേർന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത്. വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനായി ബിജെപി തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളാമെന്നാണ് സിപിഎമ്മും സിപിഐയും ആരോപിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്രയധികം കിറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുരൂഹമാണെന്ന് എൽഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ സമ​ഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, സംഭവമറിഞ്ഞ് ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി കിറ്റുകൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സ്ഥാപന ഉടമകളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Kerala Assembly Election 2026Kit Controversy ThrissurFlying Squadകേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026കിറ്റ് വിവാദം

