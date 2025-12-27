തൃശൂർ: തൃശൂരിലെ മറ്റത്തൂരിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ രാജിവച്ച് ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് മുന്നണി രൂപീകരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളും പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് രാജിവയ്ക്കുകയും ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. എട്ട് അംഗങ്ങളാണ് രാജിവെച്ചത്. തുടർന്ന് ഇവർ ഭരണം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വത്രന്ത സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ച ടെസി ജോസ് കല്ലറയ്ക്കലാണ് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച അംഗങ്ങളുടെയും വിമതരായി മത്സരിച്ച രണ്ട് സ്വതന്ത്രരുടെയും നാല് ബിജെപി അംഗങ്ങളുടെയും വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ടെസി ജോസ് പ്രസിഡന്റായത്. ഇവിടെ എൽഡിഎഫിന് 10 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്.
