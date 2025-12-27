English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Mattathur President Election: കോൺ​ഗ്രസ് അം​ഗങ്ങൾ ബിജെപി സഖ്യത്തിൽ; മറ്റത്തൂരിൽ വൻ അട്ടിമറി, ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു

Mattathur President Election: കോൺ​ഗ്രസ് അം​ഗങ്ങൾ ബിജെപി സഖ്യത്തിൽ; മറ്റത്തൂരിൽ വൻ അട്ടിമറി, ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു

എട്ട് അം​ഗങ്ങളാണ് കോൺ​ഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ബിജെപി സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 27, 2025, 12:47 PM IST
  • തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച മുഴുവൻ കോൺ​ഗ്രസ് അം​ഗങ്ങളും പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് രാജിവയ്ക്കുകയും ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.
  • തുടർന്ന് ഇവർ ഭരണം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

Mattathur President Election: കോൺ​ഗ്രസ് അം​ഗങ്ങൾ ബിജെപി സഖ്യത്തിൽ; മറ്റത്തൂരിൽ വൻ അട്ടിമറി, ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു

തൃശൂർ: തൃശൂരിലെ മറ്റത്തൂരിൽ കോൺ​​ഗ്രസ് അം​ഗങ്ങൾ രാജിവച്ച് ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് മുന്നണി രൂപീകരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച മുഴുവൻ കോൺ​ഗ്രസ് അം​ഗങ്ങളും പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് രാജിവയ്ക്കുകയും ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. എട്ട് അം​ഗങ്ങളാണ് രാജിവെച്ചത്. തുടർന്ന് ഇവർ ഭരണം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വത്രന്ത സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ജയിച്ച ടെസി ജോസ് കല്ലറയ്ക്കലാണ് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 

കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച അം​ഗങ്ങളുടെയും വിമതരായി മത്സരിച്ച രണ്ട് സ്വതന്ത്രരുടെയും നാല് ബിജെപി അംഗങ്ങളുടെയും വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ടെസി ജോസ് പ്രസിഡന്റായത്. ഇവിടെ എൽഡിഎഫിന് 10 അം​ഗങ്ങളാണുള്ളത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Mattathur President Election ControversyMattathur President ElectionCongressമറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്

