Mattathur VP Election: മറ്റത്തൂരിൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകം തുടരുന്നു; ബിജെപി പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസിന് ജയം, മിനിമോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

തൃശൂർ: മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് - ബിജെപി സഖ്യം. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മിനിമോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 24 അംഗങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് (10), യുഡിഎഫ് (8), എൻഡിഎ (4), വിമതർ (2) എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷിനില.
വോട്ടെടുപ്പിൽ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നപ്പോൾ ഒരു സ്വതന്ത്രൻ എൽഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചു. ഇതോടെ എൽഡിഎഫിന്റെ വോട്ട് നില 11 ആയി. എന്നാൽ യുഡിഎഫിന്റെ 7 വോട്ടുകൾക്കൊപ്പം ബിജെപിയുടെ 4 വോട്ടുകൾ കൂടി ചേർന്നതോടെ ഇരുപക്ഷവും 11-11 എന്ന നിലയിലായി. തുടർന്നുണ്ടായ നറുക്കെടുപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചത്.
നേരത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപി പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂർജഹാൻ നവാസ് പാർട്ടി നിർദ്ദേശത്തെത്തുടർന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു.
