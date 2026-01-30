English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Mattathur VP Election: മറ്റത്തൂരിൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകം തുടരുന്നു; ബിജെപി പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസിന് ജയം, മിനിമോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

Mattathur VP Election: മറ്റത്തൂരിൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകം തുടരുന്നു; ബിജെപി പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസിന് ജയം, മിനിമോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

ബിജെപിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് കോൺ​ഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മിനിമോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെ‍ടുക്കപ്പെട്ടത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 30, 2026, 04:13 PM IST
  • പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തു.
  • തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മിനിമോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Read Also

  1. Kerala High Court: വഴക്കിനിടെ 'നീ പോയി ചാക്' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യാപ്രേരണകുറ്റമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വൻ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വൻ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
5
Lottery Result Today
Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 8640 രൂപ!
9
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 8640 രൂപ!
Kerala KN-608 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-608 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Mattathur VP Election: മറ്റത്തൂരിൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകം തുടരുന്നു; ബിജെപി പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസിന് ജയം, മിനിമോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

തൃശൂർ: മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് - ബിജെപി സഖ്യം. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മിനിമോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 24 അംഗങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് (10), യുഡിഎഫ് (8), എൻഡിഎ (4), വിമതർ (2) എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷിനില. 

Add Zee News as a Preferred Source

വോട്ടെടുപ്പിൽ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നപ്പോൾ ഒരു സ്വതന്ത്രൻ എൽഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചു. ഇതോടെ എൽഡിഎഫിന്റെ വോട്ട് നില 11 ആയി. എന്നാൽ യുഡിഎഫിന്റെ 7 വോട്ടുകൾക്കൊപ്പം ബിജെപിയുടെ 4 വോട്ടുകൾ കൂടി ചേർന്നതോടെ ഇരുപക്ഷവും 11-11 എന്ന നിലയിലായി. തുടർന്നുണ്ടായ നറുക്കെടുപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചത്.

Also Read: Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; ​ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലേക്ക് 

നേരത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപി പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂർജഹാൻ നവാസ് പാർട്ടി നിർദ്ദേശത്തെത്തുടർന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Mattathur PanchayatCongressമറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്കോൺ​ഗ്രസ്

Trending News