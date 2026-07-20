/Thrissur Earthquake: തൃശൂരിൽ നേരിയ ഭൂചലനം; വലിയ ശബ്ദവും പ്രകമ്പനവും കേട്ടതായി നാട്ടുകാർ

തൃശൂർ: തൃശൂർ പീച്ചിയിൽ നേരിയ ഭൂചലനം. ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് പ്രകമ്പനം കേട്ടുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. പീച്ചി ഡാമിന് സമീപം തെക്കേകുളം, ജണ്ടമുക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. വൈകുന്നേരം 6.05നായിരുന്നു ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. വലിയ മുഴക്കവും പ്രകമ്പനവും അനുഭവപ്പെട്ടു. ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
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