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Thrissur Earthquake: തൃശൂരിൽ നേരിയ ഭൂചലനം; വലിയ ശബ്ദവും പ്രകമ്പനവും കേട്ടതായി നാട്ടുകാർ

വൈകുന്നേരം 6.05നായിരുന്നു തൃശൂർ പീച്ചിയിൽ നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 20, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:29 PM IST
Thrissur Earthquake: തൃശൂരിൽ നേരിയ ഭൂചലനം; വലിയ ശബ്ദവും പ്രകമ്പനവും കേട്ടതായി നാട്ടുകാർ
Image Credit: earthquake | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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