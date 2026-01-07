English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mother And Child Dead: അമ്മയും മകനും കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; മകന്റെ മൃതദേഹം കട്ടിലിൽ, അമ്മ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

Mother And Child Dead: അമ്മയും മകനും കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; മകന്റെ മൃതദേഹം കട്ടിലിൽ, അമ്മ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

Mother And Child Found Dead: ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശിൽപയെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും മകനെ കട്ടിലിൽ മരിച്ച നിലയിലുമാണ് കണ്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 7, 2026, 01:51 PM IST
  • കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശിൽപ സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയതാകാമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം
  • ശിൽപ (30), മകൻ അക്ഷയ് ജിത്ത് (5) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്

Mother And Child Dead: അമ്മയും മകനും കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; മകന്റെ മൃതദേഹം കട്ടിലിൽ, അമ്മ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

തൃശൂർ: ആമ്പല്ലങ്കാവിൽ അമ്മയെയും അഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ മകനെയും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാനാട്ട് വീട്ടിൽ മോഹിത്തിന്റെ ഭാര്യ ശിൽപ (30), മകൻ അക്ഷയ് ജിത്ത് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശിൽപയെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും മകനെ കട്ടിലിൽ മരിച്ച നിലയിലുമാണ് കണ്ടത്.

കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശിൽപ സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയതാകാമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവസമയം ശിൽപയുടെ ഭർത്താവും മാതാവും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് മോഹിത് മറ്റൊരു മുറിയിലാണ് വിശ്രമിച്ചിരുന്നത്. മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പേരാമംഗലം പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

