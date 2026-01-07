Mother And Child Dead: അമ്മയും മകനും കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; മകന്റെ മൃതദേഹം കട്ടിലിൽ, അമ്മ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

തൃശൂർ: ആമ്പല്ലങ്കാവിൽ അമ്മയെയും അഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ മകനെയും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാനാട്ട് വീട്ടിൽ മോഹിത്തിന്റെ ഭാര്യ ശിൽപ (30), മകൻ അക്ഷയ് ജിത്ത് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശിൽപയെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും മകനെ കട്ടിലിൽ മരിച്ച നിലയിലുമാണ് കണ്ടത്.
കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശിൽപ സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയതാകാമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവസമയം ശിൽപയുടെ ഭർത്താവും മാതാവും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് മോഹിത് മറ്റൊരു മുറിയിലാണ് വിശ്രമിച്ചിരുന്നത്. മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പേരാമംഗലം പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
