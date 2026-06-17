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Operation Toofan: തൃശ്ശൂരിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിൽ

Marijuana Seized: ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെ കുന്നംകുളം പോലീസും ജില്ലാ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും (ഡാൻസാഫ്) സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 17, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:15 AM IST
Operation Toofan: തൃശ്ശൂരിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിൽ
Image Credit: Drugs | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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