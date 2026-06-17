/Operation Toofan: തൃശ്ശൂരിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിൽ

തൃശ്ശൂർ: തൃശ്ശൂർ പെരുമ്പിലാവ്-പട്ടാമ്പി റോഡിൽ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൻ ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരം പിടികൂടി. ഏകദേശം 35 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു യുവാക്കളാണ് പോലീസിന്റെ വലയിലായത്. മലപ്പുറം നന്നമുക്ക് പള്ളിക്കര സ്വദേശിയായ മുബാഷിർ (25), കുന്നംകുളം ചൊവ്വന്നൂർ മാന്തോപ്പ് സ്വദേശിയായ സനൽ (24) എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെ കുന്നംകുളം പോലീസും ജില്ലാ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും (ഡാൻസാഫ്) സംയുക്തമായാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്.
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ലഹരിക്കടത്ത് സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമ്പിലാവ് റോഡിൽ പോലീസ് കാത്തുനിന്നു. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് കാറിന് കൈകാണിച്ചെങ്കിലും നിർത്താതെ അമിതവേഗതയിൽ പാഞ്ഞുപോയി. തുടർന്ന് പോലീസ് സംഘം ഇവരെ പിന്തുടർന്നു.
പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളയാൻ പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനിടെ ഡാൻസാഫ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാകേഷിന്റെ വാഹനത്തിൽ പ്രതികളുടെ കാർ ബോധപൂർവ്വം ഇടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, ജീവൻപോലും പണയപ്പെടുത്തി പോലീസ് സംഘം പ്രതികളെ സാഹസികമായി കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
പ്രതികൾ കസ്റ്റഡിയിൽ; ലഹരി എത്തിയത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന്
പിടിയിലായവരിൽ ചൊവ്വന്നൂർ സ്വദേശിയായ സനൽ കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ 'ആന്റി സോഷ്യൽ' (സാമൂഹിക വിരുദ്ധ) ക്രിമിനൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളയാളാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ കഞ്ചാവ് ശേഖരം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയതെന്ന് പ്രതികൾ പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ നിലവിൽ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
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