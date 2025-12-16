English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Rajeev Chandrasekhar: തൃശൂരിൽ അടക്കം നേരിട്ടത് വൻ തിരിച്ചടി; കടുത്ത അതൃപ്തിയിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

Rajeev Chandrasekhar: തൃശൂരിൽ അടക്കം നേരിട്ടത് വൻ തിരിച്ചടി; കടുത്ത അതൃപ്തിയിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

സുരേഷ് ഗോപിയെ വിജയിപ്പിച്ച തൃശൂർ പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നായിരുന്നു പാർട്ടി പ്രതീക്ഷ

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 16, 2025, 12:45 PM IST
  • തൃശൂരിൽ അടക്കം നേരിട്ട വൻ തിരിച്ചടിയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍
  • സ്ഥാനാർത്ഥികളെ എല്ലായിടത്തും നിർത്താത്തതും തിരിച്ചടിയായി

Rajeev Chandrasekhar: തൃശൂരിൽ അടക്കം നേരിട്ടത് വൻ തിരിച്ചടി; കടുത്ത അതൃപ്തിയിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും തൃശൂരിൽ അടക്കം നേരിട്ട വൻ തിരിച്ചടിയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ രംഗത്ത്. സ്ഥാനാർത്ഥികളെ എല്ലായിടത്തും നിർത്താത്തതും തിരിച്ചടിയായി പാര്‍ട്ടി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.  

Also Read: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം; ഇടതുമുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടിയില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

എങ്കിലും വീഴ്ചവരുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ നേതാക്കളെ വിളിച്ച് താക്കീത് നല്‍കാനാണ് അധ്യക്ഷന്റെ തീരുമാനമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഒപ്പം കീഴ്ഘടകങ്ങളില്‍ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപിയെ വിജയിപ്പിച്ച തൃശൂർ പിടിച്ചെടുക്കാമെയിരുന്നു പാർട്ടി പ്രതീക്ഷ എങ്കിലും ഫലം വന്നപ്പോൾ വൻ തിരിച്ചടി ആയിരുന്നു. 

Also Read: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ-മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണകാലം

പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ കുതിപ്പ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേടാന്‍ കഴിയാത്തത് തിരിച്ചടിയായി പാര്‍ട്ടി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൃശൂരിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ട നേതാക്കളെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Rajeev ChandrasekharLocal Body ElectionsThrissurKerala Local Body ElectionsBJP

