Thrissur News: പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും പാമ്പ്; കോടാലിയിൽ പരിഭ്രാന്തി

ആൽജോയുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും ശംഖുവരയനെ കണ്ടത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 20, 2026, 02:07 PM IST
  • ആൽജോയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്താണ് പാമ്പിൻ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടത്.
  • ശംഖുവരയന്‍ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട പാമ്പിന്‍ കുഞ്ഞിനെയാണ് കണ്ടത്.

തൃശൂര്‍: കോടാലിയില്‍ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്‍ വീണ്ടും പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. ആല്‍ജോ എന്ന എട്ടുവയസുകാരനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ആൽജോയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്താണ് പാമ്പിൻ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടത്. ശംഖുവരയന്‍ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട പാമ്പിന്‍ കുഞ്ഞിനെയാണ് കണ്ടത്. നാട്ടുകാർ പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നു. 

വനത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒറ്റനില വീട്ടിലായിരുന്നു ആൽജോയും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ വച്ചാണ് ശംഖുവരയന്റെ കടിയേറ്റ് ആൽജോയുടെ മരണം. കോടാലി സ്വദേശി ഫില്‍ജോയുടെ മകന്‍ ആണ് ആല്‍ജോ. തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം പരിശോധനയിൽ ശംഖുവരയന്റെ കടിയേറ്റാണ് ആല്‍ജോ മരിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആൽജോയുടെ സഹോദരൻ അനോജിനും പാമ്പുകടിയേറ്റിരുന്നു. അനോജ് അപ്പോളോ ആശുപത്രിയില്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ തുടരുകയാണ്.

അമ്മയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇരുവരും സംഭവം നടന്ന രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. സംഭവദിവസം ഇവരുടെ സഹോദരിയായ എയ്ഞ്ചൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങരയിലുള്ള അമ്മയുടെ തറവാട്ടിലായിരുന്നു. രാത്രി ഏകദേശം രണ്ടുമണിയോടെ ഇരുവർക്കും വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ഉണരുകയായിരുന്നു. തലേദിവസം പുറത്തുപോയി വന്നതിനുശേഷം കുട്ടികൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചിരുന്നു. ഇത് കാരണം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റതാകാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച വീട്ടുകാർ ഇരുവർക്കും ചൂടുവെള്ളം നൽകുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെ ഇരുവരുടെയും നില വഷളായി.

എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുംമുൻപേ ആൽജോയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് പാമ്പുകടിച്ചതാകാമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

