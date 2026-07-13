/Thrissur News: പ്രവാസിയും കുടുംബവും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു; അച്ഛനും മകളും മരിച്ചു, സംഭവം കുന്നംകുളത്ത്

തൃശൂർ: തൃശൂർ കുന്നംകുളത്ത് നാലംഗ കുടുംബം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. പഴഞ്ഞി എംഡി കോളേജിന് സമീപമുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. അച്ഛനും മകളും മരിച്ചു. സിബി, മകൾ അലീന എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
പ്രവാസിയായിരുന്നു സിബി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെയും മകനെയും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇരുവരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്. ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സിബി ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയത്.
സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ തുടർന്നാണ് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സിബിയെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിലും അലീനയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇരുവരും വിഷം കഴിച്ചിരുന്നതായും സംശയിക്കുന്നു.
സിബിയുടെ ഭാര്യ ബീന, മകൻ ആദിത്യൻ എന്നിവർ ചികിത്സയിലാണ്. 17കാരനായ മൻ ആദിത്യൻ ഭയന്ന് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്ത് അറിഞ്ഞത്. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
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