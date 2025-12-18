English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sexual Assault: വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

Sexual Assault: വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

Teacher arrested: തൃശൂർ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് പരാതി നൽകിയത്.  

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 18, 2025, 02:06 PM IST
  • ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലൈം​ഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് പരാതി
  • കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇയാൾ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്

  1. Sexual Assault: 88 വയസുകാരിയ്ക്ക് നേരെ പീഡനശ്രമം, 20 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Sexual Assault: വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

തൃശൂർ: വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ. മലപ്പുറം വാണിയമ്പലം മടശ്ശേരി സ്വദേശിയാണ് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത്.

തൃശൂർ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൈൽഡ് ലൈനിന് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അധ്യാപകനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ കൂടിയായ അധ്യാപകൻ ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലൈം​ഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് പരാതി.

താൽക്കാലിക അധ്യാപകനാണ് പ്രതി. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇയാൾ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. കുന്നംകുളം പോലീസ് പിടികൂടിയ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

