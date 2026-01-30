English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Thrissur News: മൂന്ന് സഹോദരിമാർ കീടനാശിനി കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; ഒരാൾ മരിച്ചു

Thrissur News: മൂന്ന് സഹോദരിമാർ കീടനാശിനി കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; ഒരാൾ മരിച്ചു

Death News Thrissur: വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെയും പുറത്തു കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് അയൽവാസികൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൂവരെയും അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 30, 2026, 02:11 PM IST
  • അവിവാഹിതരായ ഈ സഹോദരിമാർ മാത്രമായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്
  • വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തങ്ങളെ നോക്കാൻ മറ്റാരുമില്ലെന്ന ചിന്തയുമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു

തൃശൂർ: ആറ്റൂരിൽ മൂന്ന് വയോധികരായ സഹോദരിമാർ കീടനാശിനി കഴിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. 72  വയസ്സുള്ള സരോജിനി ആണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പം വിഷം കഴിച്ച സഹോദരിമാരായ ജാനകിയമ്മ (74), ദേവകിയമ്മ (75) എന്നിവർ നിലവിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ഇന്ന് രാവിലെ ഏറെ നേരമായിട്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെയും പുറത്തു കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് അയൽവാസികൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൂവരെയും അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ഇവരെ വടക്കാഞ്ചേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും സരോജിനിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

അവിവാഹിതരായ ഈ സഹോദരിമാർ മാത്രമായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തങ്ങളെ നോക്കാൻ മറ്റാരുമില്ലെന്ന ചിന്തയുമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്ത ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ചികിത്സയിലുള്ള മറ്റ് രണ്ടുപേരുടെയും ആരോഗ്യനില ​ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.

