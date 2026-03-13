Thrissur Stray Dog Attack: തെരുവുനായ ഭീതി ഒഴിയാതെ തൃശൂർ; വയോധികയെ കടിച്ചുകൊന്ന നായയെ പിടികൂടി; പേവിഷബാധയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും

തൃശൂര്: തൃശൂര് എരുമപ്പെട്ടിയിൽ കിടപ്പുരോഗിയായ വയോധികയെ തെരുവുനായ കടിച്ചുകൊന്നു. 84 വയസുകാരിയായ കാർത്യായനിയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. നായയെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നിയോഗിച്ച വന്യജീവി സംരക്ഷകനാണ് നായയെ പിടികൂടിയത്. ഇതിന് പേ വിഷബാധയുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കിടപ്പുരോഗിയായ കാർത്യായനിയെയും ഇവർക്കൊപ്പം മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മകൻ ദേവദാസനെയും നായ ആക്രമിച്ചു. ഭക്ഷണവുമായി എത്തിയ ഇളയ മകൻ മണിയാണ് ചോര തളംകെട്ടിയ നിലയിൽ കാർത്യായനിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടത്. കാർത്യായനിയുടെ മുഖമടക്കം ശരീരമാസകലം നായ കടിച്ചുകീറി വികൃതമാക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഇവരെ ആക്രമിച്ച നായ സമീപത്തുള്ള വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് എത്തിയവരെയും ആക്രമിച്ചു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് കുത്തിവെയ്പ് നടത്തി.
Baby Death: ഒരു വയസ്സുകാരി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സംഭവം തിരുവനന്തപുരം വാമനപുരത്ത്
നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്ന് രാത്രി വൈകിയും നായക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. തുടര്ന്ന് അര്ധരാത്രിക്കുശേഷമാണ് നായയെ പിടികൂടാനായത്. കാർത്യായനിയുടെ മൃതദേഹം തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണുള്ളത്. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം ഇന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറും.
