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Thrissur Robbery: തൃശൂരിൽ വൻ കവർച്ച: കൂർക്കഞ്ചേരിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് 55 പവൻ സ്വർണവും പണവും കവർന്നു

55 പവൻ സ്വർണവും മൂന്നരലക്ഷം രൂപയുമാണ് ഹസൻ അലിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയത്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 21, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:19 PM IST
Thrissur Robbery: തൃശൂരിൽ വൻ കവർച്ച: കൂർക്കഞ്ചേരിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് 55 പവൻ സ്വർണവും പണവും കവർന്നു
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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