/Thrissur Robbery: തൃശൂരിൽ വൻ കവർച്ച: കൂർക്കഞ്ചേരിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് 55 പവൻ സ്വർണവും പണവും കവർന്നു

തൃശൂർ: തൃശൂർ കൂർക്കഞ്ചേരിയിൽ വൻ കവർച്ച നടന്നു. കൂർക്കഞ്ചേരി ഹസൻ അലിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. 55 പവൻ സ്വർണവും മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയുമാണ് കവർന്നത്. കവർച്ച നടന്ന സമയം വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മകന്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി വീട്ടിലുള്ളവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ സമയം ആണ് മോഷണം നടന്നത്.
കവർച്ചയുടെ നിർണായക സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പുലർച്ചെ 1.30-ഓടെയാണ് മോഷ്ടാവ് മതിൽ ചാടി വീടിനുള്ളിൽ കടന്നതെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. അകത്തുകയറിയ ഉടൻ മോഷ്ടാവ് സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകൾ തകർത്തു. വീടിന്റെ രണ്ട് വാതിലുകൾ കുത്തിത്തുറന്ന് അകത്തുകയറിയ പ്രതി, മൂന്ന് അലമാരകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 55 പവൻ സ്വർണവും ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനായി വച്ച മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയും കവരുകയായിരുന്നു.
ഹസൻ അലിയുടെ ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും മരുമകളുടെയും ആഭരണങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. രാവിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് വാതിലുകൾ തുറന്നുകിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. തുടർന്ന് പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
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