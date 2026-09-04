/Thrissur School Building Collapse: തൃശൂരിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞുവീണു; അവധി ദിനമായതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി

തൃശൂർ: കോടശേരിയിൽ സർക്കാർ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞുവീണു. മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മതിലിനോട് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്കൂൾ മതിൽ പൊളിച്ചുനീക്കിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. മതിലിനോട് ചേർന്നുനിന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിലംപൊത്തിയത്.
ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി പ്രമാണിച്ച് സ്കൂളിന് അവധിയായിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ മതിൽ പൊളിച്ചു പണിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ്ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.