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Thrissur School Building Collapse: തൃശൂരിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞുവീണു; അവധി ദിനമായതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി

കോടശേരിയിൽ സർക്കാർ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞുവീണു. മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മതിലിനോട് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്കൂൾ മതിൽ പൊളിച്ചുനീക്കിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. മതിലിനോട് ചേർന്നുനിന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിലംപൊത്തിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 04, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:13 PM IST
Thrissur School Building Collapse: തൃശൂരിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞുവീണു; അവധി ദിനമായതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി
Image Credit: Thrissur | Photo: Zee News

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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