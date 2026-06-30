/Newborn Found Dead: ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത് പ്രസവം; തൃശൂരിൽ യുവതിയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു

തൃശൂർ: തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ലോഡ്ജിനുള്ളിൽ യുവതിയും കുഞ്ഞും മരിച്ച നിലയിൽ. 27ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ ആണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. യുവതി ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
നഗരത്തിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് യുവതിയെ ലോഡ്ജിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. 27ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുറിയെടുത്ത യുവതിയെ രണ്ട് ദിവസം ആയിട്ടും കാണാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിയ വാതിൽ തകർത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത്.
ഈ സമയത്താണ് ഇവർ മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ലോഡ്ജിലെ ജീവനക്കാർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് അഗ്നിശമന സേനയെത്തി വാതിൽ പൂർണമായും തകർത്താണ് ഇവരെ പുറത്തെടുത്തത്. പ്രസവത്തെ തുടർന്നാണ് യുവതി മരിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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