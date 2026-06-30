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Newborn Found Dead: ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത് പ്രസവം; തൃശൂരിൽ യുവതിയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു

Woman and newborn found dead: യുവതിയെ രണ്ട് ദിവസം ആയിട്ടും കാണാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിയ വാതിൽ തകർത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 30, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:48 PM IST
Newborn Found Dead: ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത് പ്രസവം; തൃശൂരിൽ യുവതിയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു
Image Credit: Death | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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