Peechi Wild Elephant Attack: പീച്ചിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം; വനംവകുപ്പിന് നേരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം

തൃശൂർ: പീച്ചി വനമേഖലയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. മയിലാട്ടുംപാറ സ്വദേശി ഷിജു (35) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വനത്തിനുള്ളിൽ ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഷിജു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവ സമയം ഷിജുവിനൊപ്പം നാല് പേര് കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആനയെ കണ്ടതും എല്ലാവരും പല ദിശയിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഷിജുവിനെ ആന ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായി. ഷിജുവിന്റെ മൃതദേഹം തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പിന്റെ വാഹനം തടയുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. മേഖലയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നും അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
