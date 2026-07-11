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12th Pay Commission: ശമ്പളപരിഷ്കരണ ശുപാർശകൾ വെള്ളത്തിൽ
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 11, 2026, 11:05 PM
|
Updated: Jul 11, 2026, 11:05 PM
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സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ശമ്പളപരിഷ്കരണ ശുപാർശകൾ വെള്ളത്തിൽ
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