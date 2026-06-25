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Kolkata Warehouse Collapse: വെയർഹൗസിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ അപകടത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jun 25, 2026, 10:10 PM
|
Updated: Jun 25, 2026, 10:10 PM
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