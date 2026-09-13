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Published: Sep 13, 2026, 04:05 PM|Updated: Sep 13, 2026, 04:05 PM
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ഒരുപോലെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്

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