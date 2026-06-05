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8th Pay Commission: ജീവനക്കാർ കാത്തിരിക്കണം; ശമ്പള പരിഷ്കരണം 2027 ൽ?
8th Pay Commission: ജീവനക്കാർ കാത്തിരിക്കണം; ശമ്പള പരിഷ്കരണം 2027 ൽ?
Written By
Roniya Baby
Published: Jun 05, 2026, 12:10 AM IST
|
Updated: Jun 05, 2026, 12:10 AM IST
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8th Pay Commission: ജീവനക്കാർ കാത്തിരിക്കണം; ശമ്പള പരിഷ്കരണം 2027 ൽ?
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