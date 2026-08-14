/മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് ശമ്പള വർധന? കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർണായക മറുപടി

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Published: Aug 14, 2026, 03:00 PM|Updated: Aug 14, 2026, 03:00 PM
ശമ്പള കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി പുരോഗമിക്കവേ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

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