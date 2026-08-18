Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /55 മുതൽ 18,000 രൂപ വരെ; 8-ാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ വൻ പ്രതീക്ഷ

Published: Aug 18, 2026, 03:05 PM|Updated: Aug 18, 2026, 03:05 PM
വെറും 55 രൂപയായിരുന്നു ഒന്നാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം

Recommended Videos

ഒമാനെതിരെ ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ്
01:04
എൽ.പി.ജി. സിലിണ്ടർ ട്രക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ബോണസ്
01:05
കുട്ടികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും പനി ബാധിച്ചു
00:57
നടിയും ബിഗ് ബോസ് താരവുമായ അനുമോൾ വിവാഹിതയായി
00:58
കിഴക്കൻ ന്യൂനമർദ പാത്തി; കനത്ത മഴയ്ക്കും പൊടിക്കാറ്റിനും സാധ്യത
02:06
akhila anand states lalettans dialogue in a public function
00:33
mayor went to america for new innovative ideas
01:04
actress priyanka on congress govt and onam memories
02:57
നഗരസഭയിൽ അഖില ആനന്ദ് പാടി, ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത്
02:14
സർക്കാരിനെ വിറപ്പിക്കാൻ PSC റാങ്ക് ഹോൾഡർമാർ, CJP മാത്യകയിൽ സമരം
02:43
വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ, പ്രതീക്ഷയോടെ നടി പ്രിയങ്ക
05:30
'ജനകനിലെ' റോൾ, വെറുത്ത് മലയാളികൾ; ദിനേശ് പണിക്കറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ
04:50

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vizhinjam port: വിഴിഞ്ഞത്ത് എക്‌സിം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; ലോകത്തിലേക്കുള്ള വികസന കവാടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മേയറും പങ്കെടുത്തില്ല
2
3
4
5