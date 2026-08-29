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ശമ്പള പരിഷ്കരണം മെയ് മാസം; ജീവനക്കാർക്ക് ലോട്ടറി
Published: Aug 29, 2026, 04:55 PM
|
Updated: Aug 29, 2026, 04:55 PM
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കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്ന 8-ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ വൈകുന്നത് ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആശങ്ക കൂട്ടുന്നുണ്ട്.
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