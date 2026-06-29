Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /8th Pay Commission: ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ചർച്ചകളിൽ കമ്മീഷൻ

Written ByKarthika V
Published: Jun 29, 2026, 12:10 AM|Updated: Jun 29, 2026, 12:47 AM

ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ചർച്ചകളിൽ കമ്മീഷൻ

Recommended Videos

Pinarayi Vijayan: പിണറായിയെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയില്ല! പണി കൊടുത്ത് ഇൻഡിഗോ
03:23
Ganja Seized: കഞ്ചാവും രേഖകളില്ലാഞ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണവും പിടികൂടി
01:09
8th Pay Commission: ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ചർച്ചകളിൽ കമ്മീഷൻ
02:18
Lionel Messi New Record
03:14
FIFA World Cup 2026
01:19
Gold Price Kerala
03:11
Monsoon In Kerala
02:21
Israel Hezbollah Conflict
02:13
NRI Money Deposit In India
02:29
Private Bus Strike: പ്രൈവറ്റ് ബസ് പണിമുടക്കിലേക്ക്
05:03
SP Deepak on Mayor VV Rajesh
13:50
Baahubali 3: ‘ബാഹുബലി’ക്ക് മൂന്നാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
03:13

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
വെനസ്വേലയിലെ ഭൂകമ്പത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടമായി അർജന്റീന താരം
Venezuela Earthquake3:24 PM IST
2
Saudi helicopter Crash2:17 PM IST
3
Ayodhya Ram Temple Fund Scam1:59 PM IST
4
ED Officials Attack Case1:22 PM IST
5
Hemachandran Murder Case12:38 PM IST