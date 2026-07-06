/8th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലോട്ടറി! ജൂലൈ 31 ന് അറിയാം..

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Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 06, 2026, 11:25 PM|Updated: Jul 06, 2026, 11:25 PM
കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലോട്ടറി. ജൂലൈ 31 ന് അറിയാം.ശമ്പള വർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ ചര്‍ച്ചയിൽ

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