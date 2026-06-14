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8th Pay Commission: ശമ്പള കമ്മീഷൻ ജീവനക്കാർ ഇനിയും ദീർഘനാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും
8th Pay Commission: ശമ്പള കമ്മീഷൻ ജീവനക്കാർ ഇനിയും ദീർഘനാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും
Written By
Karthika V
Published: Jun 14, 2026, 02:20 PM IST
|
Updated: Jun 14, 2026, 02:20 PM IST
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ശമ്പള കമ്മീഷൻ ജീവനക്കാർ ഇനിയും ദീർഘനാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും
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