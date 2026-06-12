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കോടിയേരിയുടെ വിലാപയാത്ര ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നിലെ വിവാദ ഇടപെടൽ
കോടിയേരിയുടെ വിലാപയാത്ര ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നിലെ വിവാദ ഇടപെടൽ
Written By
Karthika V
Published: Jun 14, 2026, 12:00 AM IST
|
Updated: Jun 14, 2026, 12:00 AM IST
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കോടിയേരിയുടെ വിലാപയാത്ര ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നിലെ വിവാദ ഇടപെടൽ
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