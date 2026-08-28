/മൺസൂൺ വീണ്ടും കനക്കും...വരുന്നത് പേമാരി

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Written ByAkshaya PM
Published: Aug 28, 2026, 05:00 PM|Updated: Aug 28, 2026, 05:00 PM
കനത്ത മഴ ഒരിടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി മുന്നറിയിപ്പ്

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