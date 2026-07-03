हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: 61-ആം വയസ്സിൽ ആമിറിന്റെ മൂന്നാം വിവാഹം
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 03, 2026, 11:50 PM
|
Updated: Jul 03, 2026, 11:50 PM
join
share
ആമിർ ഖാന്റെ മൂന്നാം വിവാഹം വധു ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനി ഗൗരി സ്പ്രാറ്റ്
Recommended Videos
02:06
FIFA World Cup: അർജന്റീന, ബ്രസീൽ പിന്നെ പോർച്ചുഗൽ: ഫിഫ കപ്പ് ആർക്കെന്ന് ആരാധകർ
02:38
Kylian Mbappe: ഫ്രാൻസിന് ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടം കൂടി! മനസ്സ് തുറന്ന് എംബാപ്പെ
12:46
Kerala Monsoon: സംസ്ഥാനത്ത് തിമർത്തു പെയ്യേണ്ട മഴയിൽ 34% കുറവ്
00:54
Helen Of Sparta: മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന് യൂട്യൂബർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു
01:21
Crime News: മകളെ ഉപദ്രവിച്ചു ; അയൽവാസിയുടെ കാൽ തല്ലി ഒടിച്ച് അച്ഛൻ
01:42
VD Satheesan: സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല തകരില്ല ; സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
02:05
Shibu Baby John: സഭയിലെ തിരക്ക് ; സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ
17:45
Swapna Suresh: പിണറായി വിജയനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം - സ്വപ്ന സുരേഷ്
03:10
Gold Price Drop Today: സ്വർണ വില ഇടിയുന്നു...പൊന്ന് വിറ്റ് കാശാക്കാൻ നെട്ടോട്ടം
01:56
BSNL New Plan: സെക്കൻഡറി സിം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് BSNLന്റെ ഈ പ്ലാൻ മികച്ച ചോയ്സാണ്
01:58
Kerala Rain Alert Today: കാലവർഷം ശക്തമാകുന്നു ; 12 ജില്ലകൾക്ക് ജാഗ്രത
02:18
World Social Media Day: ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര
Trending
News
Photos
Videos
FIFA World Cup 2026: ചാമ്പ്യന്മാരെ നേരിടാൻ കേപ് വെർദെ; അർജന്റീന കേപ് വെർദെ പോരാട്ടം തത്സമയം എവിടെ കാണാം?
Argentina vs Cape Verde
3 hrs ago
2
Ayatollah Ali Khamenei: ഒരാഴ്ച നീളുന്ന വിലാപയാത്ര, ഖമേനിയുടെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു
Ayatollah Ali Khamenei
2:10 PM IST
3
Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: ആമിർ ഖാൻ-ഗൗരി സ്പ്രാറ്റ് വിവാഹം ജൂലൈ 5 ന്; സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ മക്കളും പങ്കെടുക്കും
Gauri Spratt
1:47 PM IST
4
Bengaluru Day Care Cruelty: ബെംഗളൂരുവിലെ ഡേ കെയർ സ്ഥാപനത്തിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളോട് ആയമാരുടെ ക്രൂരത; ഒരു ജീവനക്കാരി അറസ്റ്റിൽ, നാല് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ
Bengaluru
12:14 PM IST
5
PF Update: പിഎഫിൽ വലിയ മാറ്റം: നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ, കമ്പനികൾക്ക് തിരിച്ചടി
EPFO
11:55 AM IST