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Published: Sep 05, 2026, 05:50 PM|Updated: Sep 05, 2026, 05:50 PM
മാഹിക്കും വടകരയ്ക്കും ഇടയില്‍ മുക്കാളി റെയിവേ സ്റ്റേഷനില്‍ റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ ടിപ്പര്‍ ലോറി മറിഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.

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