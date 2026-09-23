/സംവിധായകൻ്റെ സ്പർശനം..! വിവാദം അനാവശ്യമെന്ന് നടി പാർവതി

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Published: Sep 23, 2026, 07:40 PM|Updated: Sep 23, 2026, 07:40 PM
മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ പ്രമോഷൻ ചടങ്ങിനിടെ യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്.. നടി പാർവതി സീ മലയാളം ന്യൂസിനോട്

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