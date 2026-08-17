हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ, പ്രതീക്ഷയോടെ നടി പ്രിയങ്ക
Published: Aug 17, 2026, 09:10 PM
|
Updated: Aug 17, 2026, 09:10 PM
join
share
വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ, പ്രതീക്ഷയോടെ നടി പ്രിയങ്ക
Recommended Videos
02:52
ചിപ്സിൻ്റെയും ഉപ്പേരിയുടെയും വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും..!
01:11
തൃഷ അണിഞ്ഞത് അമ്മയുടെ പഴയ സാരി
03:30
50000ത്തിന് സ്വർണം വാങ്ങാം....പഴയത് വിൽക്കാതെ ലക്ഷങ്ങൾ നേടാം
02:22
പ്രവാസികൾക്ക് ലോട്ടറി...ഒരു കോടിവരെ ഇൻഷുറൻസ്
01:18
കോളടിച്ചു.. ഓണാഘോഷത്തിന് സ്കൂളുകളിൽ യൂണിഫോം വേണ്ട..
02:28
കുതിച്ച് അരി വില
02:39
യൂട്യൂബ് പണം തരില്ല.. കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം വേണം
01:00
സ്വകാര്യ സ്വർണഖനന പദ്ധതിയാണ് ആന്ധ്രയിലെ ജോന്നിഗിരി
01:58
ഓണം കുശാൽ.. ഉത്സവബത്ത ബോണസ് വിതരണം തുടങ്ങി...!!
03:02
റീചാർജ് പ്ലാൻ കുതിക്കുന്നു...മത്സരത്തിന് BSNL 5ജിയിലേക്ക്
02:37
ചിങ്ങത്തിലും വൻ കുതിപ്പ്! സ്വര്ണവില 2 ലക്ഷത്തിലേക്ക്..
01:32
റേഷൻ കടകൾ കാലി! ഓണ കിറ്റുമില്ല അരിയുമില്ല..
Trending
News
Photos
Videos
Kalady Sanskrit University Protest: കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല വിസിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം; നാല് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ റിമാൻഡിൽ
2
Gun firing in manjeshwaram: മഞ്ചേശ്വരത്ത് വെടിവയ്പ്; വെടിയുതിർത്തത് കാറിലെത്തിയ സംഘം
3
Heroin Seized: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിൽ കുടുങ്ങി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ; ഹെറോയിനുമായി മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ
4
BJP National Office Bearers List: ബിജെപിയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; കെ.സുരേന്ദ്രനും അനിൽ ആന്റണിയും ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാർ, അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി
5
Kerala Rain Today: മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം; നാളെ 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്