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വിരമിക്കൽ കാരണം പറഞ്ഞ് മേജർ ഋഷഭ് സിങ് സാംബ്യാൽ

Published: Sep 23, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:05 PM IST
എ.ഡി.സിയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന കർശന വ്യവസ്ഥയുണ്ട്

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