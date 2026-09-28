/പമ്പ് നിയമം 1 മുതൽ... സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോ പെട്രോള്‍... 10,000 രൂപ പിഴ

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Written ByAkshaya PM
Published: Sep 28, 2026, 06:05 PM|Updated: Sep 28, 2026, 06:05 PM
ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പുകളില്‍ നിന്ന് ഇന്ധനം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ

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