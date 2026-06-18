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US Apache Helicopter: ഹോർമൂസിൽ തകർന്ന അമേരിക്കൻ പോരാളി

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 18, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:28 PM IST

ഹോർമൂസിൽ തകർന്ന അമേരിക്കൻ പോരാളി

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