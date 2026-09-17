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Published: Sep 17, 2026, 04:10 PM|Updated: Sep 17, 2026, 04:10 PM
ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനം കെൽട്രോൺ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി

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എ ഐ ക്യാമറ ഇനി പ്രവർത്തിക്കില്ല..!!
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