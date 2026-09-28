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Published: Sep 28, 2026, 02:35 PM|Updated: Sep 28, 2026, 02:35 PM
ഗിറ്റാറിനെ യാത്രക്കാരനായി എ.ഐ. ക്യാമറ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു .സ്‌കൂട്ടർ ഉടമയ്ക്ക് 500 രൂപ പിഴ

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ബെംഗളൂരുവിലെ ഹെബ്ബാളിലാണ് സംഭവം
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