/സോഷ്യൽമീഡിയ നിറയെ റെട്രോ തരംഗം

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Published: Sep 09, 2026, 06:25 PM|Updated: Sep 09, 2026, 06:25 PM
ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം മുഴുവന്‍ 80കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു . AI ഉപയോഗിച്ച് 70, 80, 90കളിലേയ്ക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും

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