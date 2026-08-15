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എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ദേമാതരം
എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ദേമാതരം
Published: Aug 15, 2026, 03:55 PM IST
|
Updated: Aug 15, 2026, 03:55 PM IST
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എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ . വിവാദമായ വന്ദേമാതരം മുഴുവനായി എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് പാടി .
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