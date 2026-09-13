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കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം വിമാനം; എയർ കേരള യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്
Published: Sep 13, 2026, 04:10 PM
|
Updated: Sep 13, 2026, 04:10 PM
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കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം വിമാനക്കമ്പനിയായ ‘എയർ കേരള’ ഒടുവിൽ ചിറകുവിടർത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്
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