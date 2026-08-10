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എയര്ഇന്ത്യ വിമാനം ആകാശച്ചുഴിയില്പ്പെട്ട സംഭവത്തില് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
Published: Aug 10, 2026, 01:05 PM
|
Updated: Aug 10, 2026, 01:05 PM
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എയര്ഇന്ത്യ വിമാനം ആകാശച്ചുഴിയില്പ്പെട്ട സംഭവത്തില് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് . പൈലറ്റ് ലഹരി പദാര്ത്ഥം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി
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