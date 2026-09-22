हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
ആകാശത്ത് ചലിക്കുന്ന ദുരൂഹ വെളിച്ചം...അന്യഗ്രഹ ജീവിയോ?
Written By
Akshaya PM
Published: Sep 22, 2026, 06:30 PM
|
Updated: Sep 22, 2026, 06:30 PM
join
share
ആകാശത്ത് തിളങ്ങുന്ന വെളിച്ചമുള്ള അജ്ഞാത വസ്തു ദൃശ്യമായി പ്രതികരിക്കാതെ ഇറാൻ ഭരണകൂടം
Recommended Videos
02:03
ആകാശത്ത് ചലിക്കുന്ന ദുരൂഹ വെളിച്ചം...അന്യഗ്രഹ ജീവിയോ?
02:33
അറിഞ്ഞോ ......സ്ത്രീകള്ക്ക് മാത്രമല്ല സൗജന്യ യാത്ര
01:47
VHSE മാറുന്നു..ഇനി പുതിയ പഠനം
03:22
മഴക്കാലം വരുന്നു...തുലാത്തിൽ ന്യൂനമർദ്ദവും
03:03
സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ മാറുന്നു! അധ്യാപകർ രംഗത്ത്..
03:27
പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കിയോ? സമയം കളയണ്ട..പുതിയ മാറ്റങ്ങള് പണിയാകും..
04:13
CANARA അക്കൗണ്ട് കളയല്ലെ! സ്ത്രീകൾക്ക് നേട്ടം.. ഈടില്ലാതെ ലോൺ..
01:01
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ഇന്ന് വർധന
01:10
ദുബായില് സ്കൂള് പ്രവേശനത്തില് പുതിയ പ്രവേശന പ്രായ മാനദണ്ഡങ്ങള്
02:00
ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ലേ? LPGക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടില്ല
02:19
ഓഫീസ് കയറി മടുക്കണ്ട? MVD സേവനങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റം
02:09
ഇനി പരീക്ഷാക്കാലം; 10, +2 ബോർഡ് പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ ഉടൻ
Trending
News
Photos
Videos
Kerala Rain Alert: അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യത: അടുത്ത 3 ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ, നാളെ 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
2
Vijayawada Tragedy: തിളച്ച സാമ്പാർ മാറ്റുന്നതിനിടെ പാത്രത്തിലേക്ക് തെന്നിവീണു; സ്ത്രീക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
3
Abhimanyu Murder Case: അഭിമന്യു വധക്കേസ്: രഹസ്യ വിചാരണയില്ല; ഹർജി തള്ളി കോടതി
4
Kollam News: ലോക്കപ്പ് പൂട്ടിയില്ല; കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കടന്നു!
5
Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ തുടരും; പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പില്ല!