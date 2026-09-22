/ആകാശത്ത് ചലിക്കുന്ന ദുരൂഹ വെളിച്ചം...അന്യഗ്രഹ ജീവിയോ?

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Written ByAkshaya PM
Published: Sep 22, 2026, 06:30 PM|Updated: Sep 22, 2026, 06:30 PM
ആകാശത്ത് തിളങ്ങുന്ന വെളിച്ചമുള്ള അജ്ഞാത വസ്തു ദൃശ്യമായി പ്രതികരിക്കാതെ ഇറാൻ ഭരണകൂടം

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