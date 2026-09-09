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വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുവർണാവസരം; 15 ലക്ഷം വരെ സ്കോളര്ഷിപ്പ്
Published: Sep 09, 2026, 04:00 PM
|
Updated: Sep 09, 2026, 04:00 PM
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വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായി എസ്ബിഐ ഫൗണ്ടേഷന് നടപ്പിലാക്കുന്ന എസ്ബിഐ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആശ സ്കോളര്ഷിപ്പ് 2026 ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
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