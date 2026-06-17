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Balan: The Boy Movie Review: ഗംഭീര മേക്കിങ്ങുമായി ബാലൻ തീയേറ്ററുകളിൽ
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jun 20, 2026, 12:05 AM
|
Updated: Jun 20, 2026, 12:07 AM
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ഗംഭീര മേക്കിങ്ങുമായി 'ബാലൻ' തീയേറ്ററുകളിൽ .ആദ്യ ഷോ കണ്ടിറങ്ങിയ ശേഷമുള്ള പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ..
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